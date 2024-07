Beaucoup de questions, peu de réponses

Un journal de la place avait annoncé en fin de la semaine écoulée, l’installation d’une brasserie de bière qui serait la plus grande jamais créée au Bénin et même de la sous-région. Sauf qu’une telle information suscite plus d’interrogations qu’elle n’apporte d’éclaircissement au public.



Ainsi, la plus grande brasserie de bière de la sous-région ouest africaine sera installée prochainement au Bénin, nous apprend un organe de presse la semaine écoulée. Selon cette information qui proviendrait de sources sûres, cette brasserie de bière clé en mains sera équipée de matériels ultra modernes en acier inoxydable 316 pour les parties en contact avec les produits alimentaires et 304 pour les autres parties de la ligne. Les équipements sont composés d’un système de broyage, d’une salle de brassage, d’un système de réservoirs d’eau et d’un système de fermentation A tout ce matériel de dernière génération, il faut ajouter le système de propagation de la levure, le système CIP, celui du contrôle, une ligne d’embouteillage d’une capacité 48000 bouteilles par heure et d’une ligne de mise en cannette d’une capacité 90000 cannettes par heure. Avec 2 millions hl, cette nouvelle brasserie ne sera pas la plus grande quand on sait que la Solibra en Côte d’iVoire par exemple est à plus de 5,5 millions hl, sans oublier la Brakina qui doit faire au moins 2,5 millions hl.

De plus,l’information n’indique pas quand et où le contrat de l’installation de cette brasserie de bière soi-disant la plus grande du Bénin et de la sous-région a été signé. Elle n’indique pas non plus avec quelle entreprise internationale ce contrat a été signé encore moins le montant des investissements. Annoncé pour décembre 2024, aucun agrément pour l’admission de cette société au code des investissements en République du Bénin n’est évoqué en conseil des ministres.

Au demeurant personne ne sait comment le montage financier a été fait. Certains opérateurs économiques se posent également la question de savoir si le promoteur de cette brasserie a suffisamment de moyens pour faire face à de tels investissements. Est-ce que réellement une telle infrastructure pourra voir le jour au Bénin ou bien s’agit-il d’une stratégie de marketing ? Il faut déjà savoir que le marché de la bière est occupée par de grands groupes dans le monde. Ces groupes se sont confortablement installés au Bénin, dans la sous région et en Afrique à la grande satisfaction des populations. Quelle place occupera donc cette nouvelle brasserie ? Autant de questions qui restent jusqu’à ce moment en suspens et que beaucoup de Béninois se posent. Wait and see.

