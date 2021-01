L’ex assistant de Sacca Lafia n’est plus

Bavon Hounvi, ex assistant du Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Sacca Lafia est passé de vie à trépas ce dimanche 17 janvier 2021. Il est décédé des suites d’une courte maladie au Centre national hospitalier et universitaire (CNHU-HKM) de Cotonou.

Acteur de la vie politique, Bavon Hounvi fut membre de l’Union Progressiste. Il était membre de l’Union pour la démocratie et la solidarité nationale, ancien parti de Sacca Lafia.

En 2016, Bavon Hounvi a été nommé assistant du ministre de l’intérieur. Le défunt, un ressortissant de Bohicon a perdu son poste suite à une affaire en 2018.

AAA.

17 janvier 2021 par