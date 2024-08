L’état du poker en Afrique

Légende : Le Cap est la ville qui a fourni le plus grand nombre de champions de poker africains

Le poker, qui est largement pratiqué à travers le monde depuis plus d’un siècle, a connu un premier essor grâce à son intégration dans la culture populaire notamment au travers du cinéma. Des films comme Casino Royale et Les Joueurs ont contribué à populariser ce jeu.

L’émergence d’Internet a permis au poker de se répandre mondialement ces dernières années, atteignant des dizaines de millions de pratiquants quotidiennement. Ce phénomène a d’ailleurs connu un regain récent en France.

Si la majorité des amateurs de poker se trouvent dans le monde occidental et plus particulièrement en Amérique du Nord et en Europe, d’autres territoires sont en pleine expansion. On pense évidemment à l’Asie, mais surtout à l’Afrique. En effet, le continent qui est en plein boom de son industrie des loisirs en ligne, en témoigne le nombre croissant d’adeptes de jeux vidéo, mais aussi de joueurs de poker en ligne comme nous allons le voir dans ses prochaines lignes.

Le succès du poker en ligne en Afrique

L’arrivée d’internet et des smartphones a véritablement fait exploser le monde du poker. Ce jeu ancien pratiqué avant tout par des connaisseurs est devenu l’un des loisirs les plus pratiqués au monde grâce à sa simplicité. En effet, alors qu’avant il fallait réunir amis ou adversaires autour d’une table, il suffit désormais d’ouvrir une application de poker en ligne puis de trouver une partie en quelques secondes.

Cette nouvelle façon de jouer qui a d’abord fait ses armes aux États-Unis puis en Europe, s’est également installée durablement en Afrique. Les nouvelles générations ont d’ailleurs pour la plupart découvert le poker de cette façon et non pas avec des cartes à jouer.

Des joueurs et tournois de renom en Afrique

En dehors du poker en ligne, le live se porte également très bien. Certains pays font des efforts considérables notamment le Maroc. Avec ses connexions avec des organisateurs français et européens, le royaume est le principal créateur de tournois réunissant des professionnels du monde entier. Pour le Maroc, le poker est avant tout une porte d’entrée touristique, ce qui ne l’empêche pas de développer la pratique de ce jeu ancestral.

L’autre pays à mettre en avant n’est autre que l’Afrique. Il existe une multitude de clubs et de petits tournois qui permettent d’alimenter une scène locale et surtout de faire émerger de nombreux talents à l’international. Ahmed Karrim, Raymond Rahme ou encore Ryan Dreyer sont les stars sud-africaines qui font briller leur nation sur les plus beaux événements du monde.

Enfin citons également le Sénégal qui commence à s’investir considérablement sur la scène poker avec la création récente d’un tour de plusieurs tournois dans le pays.

Un futur radieux pour le poker sur le continent

Le poker est en pleine croissance en Afrique et cela devrait durer. La principale raison derrière ce boom continu tient dans l’amélioration du réseau web. Les pays les plus connectés auront un avantage certain pour se développer, car c’est ici qu’un nombre grandissant d’amateurs découvriront le poker en ligne. Sans un internet rapide et fiable, le poker ne pourrait pas bien se développer dans les territoires concernés.

Les nombreuses coupures sont un véritable frein, mais tous les acteurs concernés ainsi que les infrastructures vont dans le bon sens. La 5G commence ainsi à être installée dans de nombreux pays africains, et même si l’internet est toujours synonyme de mobile sur le continent, le nombre d’utilisateurs d’ordinateurs personnels sur le continent continue de grossir.

Le dernier point important est la présence de grandes figures africaines (issues de la diaspora ou du continent) dans le monde du poker. Il n’y a qu’à voir comme une victoire d’un pays à une grande compétition sportive permet d’avoir bien plus de pratiquants les années suivantes. Ces exemples qui existent déjà en Afrique du Sud ou au Maghreb doivent se multiplier pour donner l’envie aux jeunes générations de pratiquer le poker.

