Les deux anciens présidents de la République, Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont été reçus par le chef de l’Etat Patrice Talon ce lundi 1er juillet 2024, après leur voyage au Niger dans le cadre de la médiation de la crise entre le Bénin et le Niger. Aucune déclaration n’a été faite après les échanges avec le président Talon. Mais le parti Les Démocrates (LD), note avec satisfaction, que les échanges entre les trois personnalités ont été très chaleureuses et présagent du « rétablissement rapide du dialogue souhaité par toutes les parties ».

Nicéphore Soglo et Boni Yayi au cabinet du chef de l’Etat Patrice Talon ce lundi 1er juillet 2024. Ceci, après leur mission de médiation auprès des responsables du Conseil National de Sauvegarde de la patrie (CNSP) au Niger, le général Abdourahamane Tiani notamment. Au terme des échanges avec le chef de l’Etat, les deux anciens présidents n’ont fait aucune déclaration. Mais le parti Les Démocrates, formation politique opposée au régime du président Patrice Talon, et proche de ces deux anciens présidents, a publié un communiqué après la rencontre entre les trois personnalités.

Selon ce communiqué, les échanges entre Patrice Talon et ses prédécesseurs ont été très chaleureux. « Nous notons avec satisfaction, que la médiation des deux anciens Présidents de la République du Bénin crée les conditions en vue du rapprochement rapide de nos deux pays dans l’intérêt de nos Peuples », renseigne la formation politique de l’opposition.

Patrice Talon, Boni Yayi et Nicéphore Soglo selon Les Démocrates, « ont convenu au cours de l’audience des diligences à mener pour un rétablissement rapide du dialogue souhaité par toutes les parties ».

Le communiqué précise que les deux anciens présidents saluent « la volonté des deux parties à voir les choses évoluer pour le bonheur de nos deux Peuples ».

1er juillet 2024 par