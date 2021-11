L’électrification s’étend vers les régions péri-urbaines et rurales

Des régions péri-urbaines et rurales du Bénin vont bénéficier dans les prochains mois de l’électricité. Des titres d’exploitation de mini-réseaux électriques ont été attribués aux promoteurs privés.

Apporter l’énergie électrique à la majorité de la population ; telle est l’ambition du MCA-Bénin II. Pour le développement de l’énergie électricité, le Millennium Challenge Corporation (MCC) apporte un montant de 403 millions de dollars US dont 28 millions de dollars US de contribution du Bénin.

En dépit de cet investissement colossal, certaines régions péri-urbaines et rurales ne seront pas connectées au réseau conventionnel de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Facilité d’Energie Propre Hors-Réseau, l’OCEF a lancé des appels à projets. 16 projets ont été retenus (dont 8 pour l’installation de mini-réseaux à base d’énergie électrique solaire photovoltaïque).

Les promoteurs privés ont introduit une demande de titre d’exploitation de mini-réseau auprès de l’ABERME. L’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE) a déjà examiné les dossiers de quatre promoteurs. L’ABERME a initié la signature des conventions de concession pour l’exploitation de mini-réseaux électriques.

Le 16 novembre 2021, l’entreprise béninoise Asemi S.A. présente dans le secteur des énergies renouvelables a procédé à cette signature. Asemi S.A va installer une puissance de 1.3 mégawatt-crête et construire 30 km de réseau pour alimenter 10 000 ménages en électricité. Les localités concernées sont Djolini et Gorobani (commune de Kérou), Effèoutè (commune de Kétou), Djabata (commune de Savè), Wari-Maro et Woria (commune de Tchaourou).

Selon Félix Comlan Ebo, PDG d’Asemi S.A. les travaux vont débuter par Djabata. Les populations de ces localités pourront dans quelques mois bénéficier de l’électricité.

28 novembre 2021 par