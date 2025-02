L’auteur de la publication annonçant des sacrifices humains jugé

Le jeune activiste, auteur de la publication sur les réseaux sociaux annonçant des sacrifices humains lors des Vodun Days 2025 à Ouidah a été jugé, ce lundi 17 février, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Environ un mois après son interpellation, le jeune activiste Zul-Kifouli Ali a comparu devant la CRIET ce lundi 17 février 2025. Ceci, pour l’une de ses publications sur Facebook, et à travers laquelle il a jeté de l’opprobre sur les Vodun Days 2025, grand évènement culturel destiné à valoriser l’art, la spiritualité et la culture Vodun. Il avait écrit : « Si tu aimes ta vie, ne va pas sur les sites de Vodun Days, des sacrifices humains envisagés. À bon entendeur ! ».

Poursuivi pour des faits d’« incitation à la haine, incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de communication électronique », il s’est expliqué devant la juridiction spéciale.

A la barre ce lundi, il a reconnu avoir fait la publication incriminée, mais soutient que l’interprétation faite du contenu de ladite publication est loin du sens dans lequel il a écrit.

Pour lui, la publication relève d’un rêve dans lequel il dit avoir vu des sacrifices humains se réaliser lors de la célébration de Vodun Days. Ce qui l’a poussé à alerter le peuple béninois. A l’en croire, les choses ne se sont pas passées comme il l’avait pensé.

Le prévenu explique également qu’après sa publication, son téléphone s’est éteint en raison de la batterie très faible. Mais le temps de le charger et de revenir sur sa page Facebook, il a constaté que la publication a fait objet de plusieurs commentaires et de partages. Les internautes ont fait des analyses dont il dit n’avoir pas l’idée quand il faisait sa publication.

Après ses déclarations, l’activiste a été confondu par le président de céans, par certaines de ses publications à travers lesquelles, il a tenté d’entâcher à l’honorabilité de personnalités du pays, dont le chef de l’Etat.

Après les débats, le procès a été renvoyé au 10 mars 2025.

18 février 2025 par ,