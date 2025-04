L’artiste malien Amadou Bagayoko inhumé à Bamako

L’artiste malien Amadou Bagayoko a été inhumé, dimanche 6 avril 2025, à son domicile à Bamako.

Décédé le 4 avril 2025 à l’âge de 70 ans, le musicien Amadou Bagayoko du duo musical malien ‘’Amadou et Mariam’’ a été conduit à sa dernière demeure après des hommages. Les obsèques ont eu lieu dimanche 06 avril 2025 dans le jardin de la maison familiale du défunt à Bamako (Mali). Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie telles que le musicien Salif Keita et l’ancien premier ministre Moussa Mara. « Mon père était discret et pieux. Au-delà de l’art, il a cultivé l’humanisme », a déclaré sa fille Kadiatou.

Amadou et son épouse Mariam Doumbia, deux musiciens aveugles, sont devenus célèbres à partir des années 2000. Leur album ‘’Dimanche à Bamako’’ sorti en 2004 a connu un succès planétaire. Certifié disque de platine, cet album a remporté plusieurs prix.

