L’artiste Nougbozounkou adresse un message de remerciements

Libéré le 02 octobre 2024 après son arrestation le 14 septembre 2024 suite à son opposition à un contrôle routier de la Police, l’artiste de la musique traditionnelle Bernardin Nougbozounkou alias "Baba-daho" a adressé un message à ses parents, amis et mélomanes.

« Chère famille, chers amis et chers fans,

Je tiens à exprimer du fond du cœur ma plus profonde gratitude pour l’amour et le soutien inébranlables que vous m’avez témoignés durant ma détention. Cela a été une période extrêmement difficile, mais savoir que j’avais autour de moi un réseau de personnes aussi incroyables m’a donné la force de tenir bon.

À ma famille et à mes amis, vos prières, vos lettres et vos visites ont été plus qu’une bouée de sauvetage — elles ont été un rappel constant que je n’étais jamais seul dans cette épreuve. Votre confiance en moi, même dans mes moments les plus sombres, m’a rempli d’espoir et de courage. Je ne saurais jamais assez vous remercier pour votre amour, votre patience et votre loyauté indéfectible.

À mes fans, merci de continuer à me soutenir, de m’envoyer des messages d’encouragement et de m’avoir gardé dans vos pensées. Votre foi en moi a été une source d’humilité et d’inspiration, me rappelant l’importance du chemin que nous partageons ensemble. Vos mots étaient une lumière dans l’obscurité, et j’ai hâte de poursuivre ce parcours à vos côtés.

Enfin, je tiens à exprimer mes remerciements sincères à la justice pour son professionnalisme et sa diligence tout au long de ce processus. J’apprécie le travail acharné et l’intégrité avec lesquels l’affaire a été traitée, et je suis reconnaissant que la justice ait été rendue avec équité.

Je suis impatient de reconstruire ma vie avec vous à mes côtés, plus fort et plus déterminé que jamais.

Avec toute ma gratitude,

Bernradin NOUGBOZOUNKOU alias BABA-DAHO »

4 octobre 2024 par ,