« L’armée béninoise est suffisamment outillée pour parer à tous les fléaux »

Invité sur l’émission ‘’Le Gouvernement en action’’, le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale Fortunet Alain Nouatin a indiqué que le Bénin dispose de moyens pour faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur le territoire béninois.

Selon le ministre Fortunet Alain Nouatin, « actuellement, la menace est asymétrique ». Elle peut être catégorisée en trois groupes. A l’en croire, le premier groupe est le terrorisme que nous rencontrons aux frontières nord de notre pays. « Au sud, nous avons une façade maritime de 128 km, où il y a la piraterie maritime et les actes illicites perpétrés par les navires étrangers dans notre zone économique exclusive », a affirmé le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale.

Selon ses explications, une zone économique exclusive est une distance de 200 m nautiques soit 360 km environ à partir des berges de la côte. « Entre ces deux pôles, nous avons la possibilité sur l’ensemble du territoire national d’actes de vandalisme et de sabotage des symboles de la nation. Ces symboles peuvent être stratégiques ou économiques », a ajouté le ministre Nouatin. Il signale qu’il y a également la possibilité d’actes insurrectionnels et de vandalisme qui peuvent perturber la quiétude des populations.

L’armée, informe le ministre, est en mesure de répondre et de protéger efficacement la nation béninoise. Il soutient que l’armée est suffisamment dotée de moyens adaptés pour faire face aux menaces. « Ces moyens sont d’abord réglementaires ; ce sont des réformes. Ces moyens sont humains ; c’est la politique de recrutement, avec une formation plus adaptée et orientée à ces types de menaces. Ces moyens sont également matériels. La construction de nouvelles bases, la construction également de bases avancées, la construction de points avancés fortifiés. Ces moyens sont également des équipements. Nous avons une politique d’équipement qui permettra à l’armée d’être très opérationnelle, largement au-dessus de la réponse à donner à ces types de menaces », a exposé le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale.

Depuis quelques mois, des attaques répétées des groupes terroristes sont enregistrées dans le nord du pays. Il a saisi l’occasion pour rassurer la population béninoise. « L’armée béninoise est suffisamment outillée pour parer à tous les fléaux qui peuvent venir perturber la quiétude des Béninois. Je dirai à la population béninoise qu’elle n’a pas de crainte à se faire. Qu’elle vaque tranquillement à ses activités économiques, qu’elle dorme tranquille. Les forces de sécurité veillent », a-t-il conclu.

A.Ayosso

27 juin 2022