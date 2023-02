L’arbitre de la finale connu !

La FIFA a officialisé, ce jeudi 09 février, l’arbitre de la finale du Mondial des clubs qui opposera Real Madrid à Al Hilal ce samedi.

Alors que son pays, l’Algérie, et le Maroc entretiennent des relations diplomatiques tendues et accentuées par leur statut de concurrents pour l’organisation de la CAN 2025, le sifflet algérien, Mustapha Ghorbal est choisi pour arbitrer la finale de la Coupe du monde des clubs.

Ghorbal devra donc mettre ces considérations de côté et se servir de son expérience pour faire à bien la tâche qui lui confiée ce samedi. Il avait arbitré les matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 Pays-Bas-Equateur (1-1) et Australie-Danemark (1-0) au Qatar.

Match officials designations FIFA Club World Cup 2022 Morocco -3rd Place - 11 February - Grand Stade de Tanger@AlAhly🆚@Flamengo Referee : Mustapha GHORBAL 🇩🇿

AR 1 : Mokrane GOURARI 🇩🇿

AR 2 : Khalil HASSANI 🇹🇳

4th : Andres Matias MATONTE 🇺🇾 1/2 pic.twitter.com/o1QlgTrzH0 — FIFA Media (@fifamedia) February 9, 2023

10 février 2023