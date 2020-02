L’arbitrage béninois à l’honneur

A peine trois ans de retraite et déjà de retour. Cette fois-ci pas sur la pelouse mais dans les instances de l’arbitrage du football continental. Rosalie Ndah Tempa, telle une étoile filante, se fait une place dans la direction des experts des arbitres techniques de la CAF. Rien d’étonnant, tout parle pour elle. Brillantissime sur le rectangle vert dans les années 2000, cette nomination n’est que justice. Ancienne arbitre assistante FIFA ,elle a participé à toutes les compétitions de l’instance faîtière. Rosalie, c’est également un visage connu sur les CAN féminines. Sa réputation n’est plus à faire, on se souvient aussi de sa participation aux Jeux olympiques. Instructrice FIFA, l’ex Élite A et l’icône de l’arbitrage africain fait son retour au football par la grande porte. A 46 ans la confédération africaine de football sollicite sa compétence pour faire progresser l’arbitrage du football africain.

Hugues Zinsou Zounon

10 février 2020 par