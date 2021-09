L’accès aux grands rassemblements assujetti à la vaccination

En raison de la recrudescence des cas de contamination et de décès liés à la Covid-19, le gouvernement a réactivé certaines des mesures prises aux premières heures de la pandémie au Bénin.

Le respect des mesures barrières (port de masque, lavage systématique des mains, distanciation sociale d’un mètre minimum), la fermeture des discothèques et structures assimilées, la limitation à 50 du nombre de participants aux regroupements, la limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à trois (03) au maximum… Ces mesures sont à nouveau en vigueur au Bénin.

Ainsi en a décidé le gouvernement, mercredi 1er septembre 2021 lors du conseil des ministres en raison de l’augmentation exponentielle des cas de coronavirus au Bénin.

Selon le compte rendu du conseil des ministres, la participation des agents de l’administration publique et du secteur privé aux rencontres (réunions, ateliers, forums, séminaires, etc.) est interdite aux non vaccinés contre la Covid-19.

« (…) L’accès à tous les regroupements autorisés est assujetti à la présentation d’un pass vaccinal valide », a exigé le gouvernement.

Au Bénin, 15.932 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés dont 4834 encore sous traitement et 131 décès à la date du 25 août 2021.

Au cours de la seule semaine du 16 au 22 août, il y a eu 2300 nouveaux cas dont 7 décès.

M. M.

1er septembre 2021 par