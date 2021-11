L’accès au ministère des affaires étrangères subordonné au Pass sanitaire

Pour compter du lundi 08 novembre 2021, toute personne (usager comme agent) qui désire se rendre au ministère des affaires étrangères et de la coopération doit avoir sur elle, son Pass sanitaire ou le résultat d’un test de PCR datant de moins de 48 h.

C’est la décision prise par le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci après le passage ce jeudi 04 novembre, des équipes de vaccination pour la 2ème dose.

Le ministère à travers un communiqué a remercié les agents qui ont pris part à la vaccination contribuant à l’atteinte des objectifs du gouvernement visant à protéger le plus possible, les citoyens contre la propagation du Covid-19.

