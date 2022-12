L’Université de Parakou recrute des bénévoles pour son initiative

L’Université de Parakou a lancé un appel à candidatures dans le cadre de son initiative ‘’Camp citoyen et savoirs de proximité’’ dont la première phase se déroulera du 14 au 16 décembre 2022 dans les communes de N’Dali, Pèrèrè et Kalalé.

Le Recteur de l’Université de Parakou a lancé, à travers un communiqué en date du 02 décembre 2022, un appel à candidature pour le recrutement des bénévoles dans le cadre de son initiative ‘’Camp citoyen et savoirs de proximité’’.

Le projet ‘’Camp citoyen et savoirs de proximité’’ se propose de constituer des pools d’experts d’étudiants volontaires et bénévoles en fin de formation pour intervenir dans des communes identifiées. L’initiative vise à « contribuer à la transformation de l’image sociales des étudiants de l’Université de Parakou, (…) valoriser le volontariat et (…) co-construire avec les élus locaux des solutions à certains problèmes que vivent les populations au quotidien ».

Selon le communiqué du recteur, la première phase du projet ‘’Camp citoyen et savoirs de proximité’’ se déroulera du 14 au 16 décembre 2022 dans les communes de N’Dali, Pèrèrè et Kalalé.

