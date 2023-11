L’Union des Professionnels de la presse Sportive du Bénin installé samedi

Ce samedi 25 Novembre 2023, la salle de conférence de la Bourse du Travail a servi de cadre à l’Assemblée Générale Constitutive de l’Union des Professionnels de la presse Sportive du Bénin (UPSB).

Une association créée par des journalistes et professionnels de la presse sportive pour discuter des questions liées à leur métier. Durant l’Assemblée Générale Constitutive de ce samedi à la Bourse du Travail à Cotonou, l’occasion était de mettre en place le bureau directeur.

A l’ouverture des travaux, le représentant du comité d’organisation Firmin Kassaga a expliqué combien de fois son équipe était déterminée pour faire en sorte que l’assemblée générale puisse être une réussite. « Nous avons senti l’envie et le besoin de s’unir en chacun des confères. Mais au-delà du bureau de l’union qui sera mise en place tout à l’heure, c’est l’engagement de tout chacun qui nous permettra de relever les défis qui nous attendent », a-t-il indiqué.

Le président de l’association des journalistes reporters d’images, Ange Gnacadja a dit qu’il est important pour les journalistes de se réunir au sein d’une association pour défendre ensemble leurs intérêts et améliorer leur conditions de travail. « (...) C’est le seul moyen pour garantir un avenir meilleur », a-t-il souligné.

L’ancien reporter sportif René Bèwa souhaite voir une vraie union entre les journalistes sportifs, « Je souhaite qu’il y ait vraiment après installation, de la détermination, c’est à dire que vous allez travailler pour faire avancer la presse sportive. Parceque nous avons une presse sportive pas très unie. Prenez des initiatives pour étonner le Bénin, l’Afrique et le monde », a-t-il conseiller.

C’est un présidium de 03 membres (Président : Arimi Choubadé, Secrétaire : Tatiana Ahanda et le rapporteur : Arsène Guy Gaîsso qui a dirigé les travaux. Après études et amendement des statuts et le règlement intérieur, les élections ont permis la mise en place d’un bureau directeur. Avec une seule liste en compétition, les résultats issus des urnes étaient sans équivoque avec 37 voix pour, 03 nuls et 01 abstention.

C’est un bureau directeur de 13 membres qui a été élu pour les 5 prochaines années.

Après son élection à la tête de l’UPSB, le président de l’Union des Professionnels de la presse Sportive du Bénin, Issa Hamadou rend grâce à l’éternel pour ses bienfaits avant de remercier les confrères ayant fait le déplacement.

« Je voudrais dans un premier temps vous inviter à vous joindre à moi pour tout simplement rendre grâce à Dieu, l’éternel, celui-là seul qui est capable de faire et de défaire sans rendre compte à quelqu’un. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit remercié pour son œuvre. Tout ce que Dieu fait est bon et je voudrais que nous reconnaissons l’immensité de sa grâce, l’immensité de sa grandeur. Je voudrais aussi remercier nous qui sommes ses créatures. Dieu agit à travers les hommes. Dieu a agi à travers vous. C’est vous qui avez accepté que je sois le président de cette Union. Je voudrais vous dire infiniment merci. Merci pour l’extrême confiance, merci pour la considération. Les confrères sont venus d’un peu partout, de tous les départements. Ceux qui ont été empêché par d’autres occupations ont tenu à être présent autrement à travers la technologie. Je voudrais donc dire merci à tous ceux-là. » Il poursuit les remerciements tout en évoquant les buts et les ambitions du bureau pour ce premier mandat. « Je voudrais dire un infini merci au comité d’organisation de cette assemblée générale. Je sais comment ce comité a travaillé pour être prêt pour aujourd’hui. Et vous l’aviez constaté. C’est un travail impeccable qui a été fait et je tiens alors à remercier tous ceux-là qui ont cravaché dur pour que nous en sommes là. Je voudrais aussi tous ceux qui nous ont aidé, psychologiquement, mentalement, financièrement pour que nous puissions tenir cette assemblée générale. Je voudrais particulièrement remercier les doyens de la presse sportive.

Je vais nommer entre autre, René Bewa, George Amlon, Fernando Hessou, Félix Sondé Pépéripé et bien d’autres qui ont béni cette initiative pour que nous en sommes là. » Par la suite, il affiche d’autres ambitions de l’association. « Je voudrais remercier le bureau consensuel qui est sorti de cette assemblée générale. C’est un bureau de treize membres mais ce n’est pas treize personnes qui feront le job. C’est l’ensemble de vous qui avez répondu présent ici qui allez faire le travail et nous comptons sur vous. En dehors du bureau, il y a les coordinations départementales. Il y aussi les membres simples et pour moi autant que vous êtes, à n’importe qu’elle position, vous êtes important. C’est ensemble que nous allons relever les défis qui nous attendent. C’est ensemble que nous allons vous donner la main pour regarder dans la même direction. Les problèmes, les distancions, il n’en manquera point. J’en suis conscient. Nous allons travailler à rafermir toute idée qui pourra nous diviser. Nous allons travailler pour le devenir de la presse sportive au Bénin. Nous avons beaucoup de défis à relever. J’en ai pour preuve, la reconnaissance à l’international. C’est important. Qui sommes-nous si nous ne sommes pas reconnus à l’international ? si nous ne sommes pas capables d’aller à des formations, si nous ne sommes pas capables d’aller à des compétitions majeures. Nous allons travailler pour que le journaliste béninois soit reconnu à l’international…. »

Les membres du bureau directeur UPSB

Président : Hamadou ISSA

1er Vice président : Nazaire César VIKOU

2e Vice président chargé des relations extérieures : Ikililou Gounou SERO

3e Vice président chargé des nouvelles technologies de l’information et de la communication : Adissa Aliou KELANI

Secrétaire général : Narcisse ALLOSSE

Secrétaire général adjoint : Mohamed Hadi IDRISSOU

Trésorier général : Jabea FALOLA

Trésorier général adjoint : Marcel HOUETO

Secrétaire à l’organisation : Gauthier NOUDOFININ

1er Secrétaire adjoint à l’organisation : Bachirou ASSOUMA

2e Secrétaire adjoint à l’organisation : Joël ADJADOHOUN

Secrétaire chargé du genre, de la formation, de la spécialisation ; des affaires sportives, culturelles et des loisirs : Juliette EZIN

Secrétaire adjoint chargé du genre, de la formation, de la spécialisation ; des affaires sportives, culturelles et des loisirs : Christelle TOLO

