L’USAID célèbre son soutien à l’autonomisation des femmes béninoises

L’USAID a célébré, ce mercredi 30 mars 2022, son soutien au bien-être et aux exploits des femmes du Bénin. La cérémonie a eu lieu à Novotel Orisha de Cotonou en présence du représentant Résident de l’USAID au Bénin Carl Anderson, de la chargée d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis Mme Karen Gustafson de Andrade, des représentants du gouvernement béninois, des chefs de missions diplomatiques et des partenaires de l’USAID.

Grâce à des partenariats, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) agit en faveur de l’autonomisation des femmes au Bénin. Selon le représentant Résident de l’USAID au Bénin Carl Anderson, les Etats-Unis consacrent tout le mois de mars à la célébration des contributions des femmes à l’histoire américaine.

Au Bénin, l’USAID a célébré son soutien dans le domaine de l’autonomisation des femmes. Dans son allocution, Carl Anderson a salué l’engagement renouvelé du gouvernement pour la cause de la femme notamment à travers la promulgation de la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 relative à la protection de la femme au Bénin ainsi que la mise en place de l’Institut national de la femme (INF).

Selon Valérie Idossou, représentante de l’INF, « l’USAID est un partenaire privilégié du Bénin en matière de promotion de la femme depuis des décennies grâce aux projets développés ». Le Bénin poursuit-elle a fait des bonds qualitatifs en matière d’amélioration des conditions de vie des femmes et des communautés de façon générale et spécifiquement en matière d’accès aux droits des femmes au Bénin. « Merci à nous de continuer à célébrer la femme. Si nous pouvons le faire chaque mois au même chaque jeudi (jour de la femme selon le calendrier en langue fongbé), cela permettrait de nous focaliser d’une part sur les défis à relever pour améliorer davantage les conditions de vie des femmes au Bénin (...) et d’autre part faire l’évaluation des acquis à des intervalles plus rapprochés ainsi que des engagements pris et des actions en cours », a affirmé la représentante de l’Institut national de la femme.

La Secrétaire générale adjointe, Elise Kossoko épouse Kossouoh, représentante de la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance a exprimé toute la reconnaissance du peuple béninois au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. « Les Etats-Unis par l’intermédiaire de l’USAID sauve des vies et augmente les opportunités pour les femmes dans l’ensemble de leur portefeuille de programme de santé, de gouvernance et de droit. Cette structure a contribué à la réduction des décès chez les femmes et les enfants et renforcé l’égalité des sexes à travers plusieurs actions », s’est-elle réjouie.

Plus de 100 femmes victimes de violences formées à l’entrepreneuriat en 2021

De nombreux partenaires bénéficient de l’appui de l’USAID pour la lutte contre les violences basées sur le genre et l’autonomisation de la femme. A en croire Carl Anderson, le projet de services de santé intégrés (IHSA) de l’USAID a permis de collaborer avec des partenaires pour le renforcement des services de santé maternelle et infantile, le soutien à la planification familiale et la prévention des violences basées sur le genre. « Dans le cadre du soutien de l’USAID aux services de santé et psychosociaux intégrés, le projet IHSA a formé plus de 100 femmes victimes de violence à l’entrepreneuriat, au cours de l’année dernière seulement. Ce soutien a aidé les survivants des violences basées sur le genre à générer des revenus et à viser leur autonomie financière », a indiqué le représentant résident de l’USAID.

Dans le domaine démocratie, droits et gouvernance, M. Anderson s’est réjoui du travail de l’USAID pour encourager les femmes à participer aux processus politiques et à l’animation de la société civile.

L’assistante sociale Antoinette Gnanmi a exposé les activités menées pour le compte du projet IHSA. Il s’agit de la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre (prise en charge sanitaire, psychologique et juridique), la réinsertion socio-professionnelle des victimes de violences basées sur le genre, la mise à disposition de matériels pour des activités génératrices de revenus, le suivi des bénéficiaires et aussi le renforcement des capacités des groupements des femmes.

« Au Bénin, les Etats-Unis sont fiers de soutenir les efforts du gouvernement béninois pour élever la position et le traitement des femmes et des filles dans tout le pays du nord au sud », a affirmé la chargée d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis. Karen Gustafson de Andrade a remercié les partenaires en particulier le gouvernement béninois pour sa collaboration et son soutien décisif aux programmes de l’USAID. « Ensemble, je crois que nous pouvons faire beaucoup pour améliorer la position et le traitement des femmes au Bénin », a-t-elle déclaré.

Les invités et partenaires ont échangé sur les programmes et succès de l’USAID dans le domaine de l’autonomisation des femmes.

Cette célébration a été aussi l’occasion pour l’artiste peintre plasticienne franco-béninoise Sica Yaovi d’exposer ses œuvres.

La vedette de la musique béninoise Zeynab Habib a assuré le reste de la soirée avec ses morceaux phares. Avec ses percussionnistes, elle a offert un beau spectacle aux invités.

Akpédjé A.Ayosso

Quelques images de la cérémonie





