L’URIS-Pro-Bénin présente ses vœux de nouvel an à Homeky

L’Union des Reporters d’Images Sportives Professionnelles (URIS-Pro-Bénin) est reçu, vendredi 10 février 2023, au cabinet du ministre des sports Oswald HOMEKY. But de la rencontre, présenter les vœux de la nouvelle année à l’autorité.

Aussitôt le décor planté, la délégation conduite par le président Ange Gabriel GNACADJA et quelques membres bien connus du secteur a présenté le creuset à leur hôte. L’URIS-Pro-Bénin a traversé des péripéties pendant plusieurs années et il était temps de faire le point des réformes et de la dernière assemblée générale qui a relancé ses activités. La nouvelle version bien ficelée est portée sur les fonts baptismaux en octobre 2022. L’Union s’assigne comme mission d’accompagner les différentes évènements sportifs dans leur communication.

« (…) tout en reconnaissant le rôle primordial que vous jouez dans la réforme du sport dans notre pays, acceptez que l’Union des Reporters d’Images Sportives et Professionnelles (URIS-Pro-Bénin) apporte sa touche dans la communication d’images, partout sur le plan national et international où se trouvent nos athlètes », a souhaité le président Ange Gabriel GNACADJA.

En dehors de cette doléance, l’URIS-Pro-Bénin a présenté ses projets au ministre des sports. Des initiatives qui, non seulement rehaussent ailleurs l’image des athlètes et crée aussi l’envie dans les rangs des plus jeunes. « Nous pensons qu’avec votre département ministériel, nous pouvons organiser chaque fin d’année, une exposition grand public pour nos meilleurs sportifs de l’année (…), les valoriser dans nos salles de jeux et nos stades par des posters géants (…). », a affirmé le président l’URIS-Pro-Bénin.

Aussi, la délégation n’a-t-elle pas manqué de remercier le ministre pour sa disponibilité et ses différentes actions qui permettent aujourd’hui aux reporters d’images de se faire une place dans de la chaîne.

De son côté, le ministre n’a pas manqué de prodiguer quelques conseils à ses hôtes.

La rencontre s’est déroulée dans une ambiance bon-enfant et les membres de l’URIS-Pro-Bénin sont convaincus d’un lendemain radieux pour leur secteur et ce, avec l’accompagnement du ministre des sports.

