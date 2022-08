L’UP valide les documents de fusion avec le PRD

Dans le cadre de sa fusion avec le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), le bureau politique du parti Union Progressiste (UP) a tenu ce samedi 20 août 2022 une réunion extraordinaire. Les documents de fusion avec le PRD ont été validés au cours des assises présidées par Joseph Djogbénou, président de l’UP.

La fusion entre le PRD et l’UP actée. Le président du parti Union Progressiste au cours d’une réunion ce samedi a fait le point des accords et négociations ayant conduit à la fusion des deux partis. Il ne s’agit pas d’une alliance ni d’une coalition. Il s’agit d’une fusion. Et, les choix des logos et nom du Parti ont été dans une cohérence politique et visuelle, a souligné Joseph Djogbénou.

Après la validation des documents de fusion, le bureau politique de l’UP a marqué son accord pour le congrès ce dimanche en vue de la fusion souhaitée des deux formations politiques.

Pour cette réunion extraordinaire, Joseph Djogbénou avait à ses côtés les vice-présidents Mariam Chabi Talata Zimé, Gérard Gbenonchi et Louis Vlavonou.

F. A. A.

