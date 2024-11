L’OBSSU hérite de l’actif du FNDSAL après sa dissolution

Le Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse des Sports et Loisirs (FNDSAL) du Ministère des sports a été dissout par décret en date du 23 octobre 2024. Un liquidateur a été désigné.

« Le directeur général des Participations de l’Etat et de la Dénationalisation du Ministère de l’Economie et des Finances est chargé de la conduite des opérations de liquidation du Fonds national pour le Développement des Activités de Jeunesse, de Sport et de Loisirs et du transfert de l’actif sain à l’Office béninois du Sport scolaire et universitaire », selon l’article 2 du décret n° 2024 - 127 4 du 23 octobre 2024.

L’article 3 précise que « le directeur général des Participations de l’Etat et de la Dénationalisation dispose de trois (03) mois pour déposer son rapport de clôture de liquidation au Ministère de l’Economie et des Finances ».

Le FNDSAL a été créé le 26 août 2013 et avait a pour mission de mobiliser les ressources nécessaires au financement des activités de Jeunesse, de Sport et de Loisirs et à son fonctionnement.

A ce titre, il est chargé de : contribuer au financement des projets et programmes publics et privés mis en œuvre dans le cadre des politiques nationales de Jeunesse, de Sports et de Loisirs ; définir les stratégies de mobilisation des ressources financières et matérielles au plan national et international ; contribuer à la définition et à l’actualisation des mesures réglementaires susceptibles d’améliorer l’environnement institutionnel en vue de la promotion et du développement des secteurs de Jeunesse, de Sport et de Loisirs ; contribuer à la réalisation d’infrastructures de Jeunesse, de Sports et de Loisirs ; contribuer à la formation et à la promotion des jeunes, des encadreurs et des sportifs.

M. M.

28 novembre 2024 par ,