L’Inde met en valeur sa diversité culturelle

Le gouvernement de l’Inde à travers le ministère du Tourisme organise du 26 janvier au 31 janvier 2021, le festival annuel Bharat Parv sur la plateforme virtuelle www.bharatparv2021.com.

Célébrer l’esprit de l’Inde et mettre en valeur la richesse et la diversité culturelle du pays. C’est le but du festival Bharat Parv organisé depuis 2016 devant les remparts du Fort Rouge à l’occasion des célébrations de la fête de la République (Republic Day, chaque 26 janvier). L’édition 2021 se tient du 26 au 31 janvier sur la plateforme virtuelle www.bharatparv2021.com.

Bharat Parv 2021 a été inauguré par le président Lok Sabha Om Birla en présence du ministre du Tourisme, Prahald Singh Patel.

L’événement va générer une ferveur patriotique et mettre en valeur la diversité culturelle riche et variée du pays.

Pour la célébration de cette année, les pavillons thématiques de plusieurs États et territoires de l’Union présentent leurs destinations touristiques, leur cuisine, leur artisanat et d’autres caractéristiques.

Les ministères centraux et autres organisations dont le ministère de la Culture, le ministère d’Ayush, le ministère de la consommation, le ministère des chemins de fer, la recherche archéologique de l’Inde, le musée national, la galerie nationale des arts modernes, Khadi and Village Industries Commission exposent des objets d’art, des métiers à main, de la musique, de la danse et autres caractéristiques de l’Inde.

Aussi, les aperçus de la parade de la République et les performances enregistrées de musique des forces armées seront-ils disponibles sur la plate-forme virtuelle.

Dans le but de célébrer la diversité et l’esprit de l’Inde, il y aura une riche exposition de livres sur l’art et la culture ainsi que les biographies et l’histoire des bâtisseurs de l’Inde moderne.

