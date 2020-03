Une conférence vidéo numérique a eu lieu entre le Premier ministre indien Shri Narendra Modi et les dirigeants de l’ASACR sur les efforts collectifs contre le Covid-19. Les huit États membres de l’ASACR, le nouveau secrétaire général de l’ASACR et le Centre de gestion des catastrophes de l’ASACR, basé en Inde ont pris part à cette vidéoconférence.

Lors de cette échange une liste des mesures prises dans chaque pays a été dressée. Les dirigeants ont aussi partagé leurs réflexions sur la voie à suivre.

Pour lutter contre le Covid-19, l’Inde a proposé une approche relative à la surveillance et un suivi renforcés ainsi qu’une sensibilisation accrue du public.

L’Inde qui a émis son premier avis de santé le 17 janvier a pris des mesures préventives.

Il y a entre autres la mise en place d’un contrôle thermique dans les aéroports et aux points de passage frontaliers terrestres et l’augmentation des restrictions de voyage.

Plus de 1450 Indiens et citoyens de plusieurs pays voisins ont été évacués.

Le don de l’Inde à ses partenaires de l’ASCAR

L’inde a porté assistance à ses partenaires de l’ASACR à travers plusieurs actions. Il s’agit de la création d’un fonds d’urgence COVID-19, basé sur des contributions volontaires. L’Inde s’est engagée à commencer par 10 millions de dollars.

Les équipes indiennes d’intervention rapide, composées de médecins, de spécialistes et d’équipements de test sont déjà en attente. Il y a aussi de capsules de formation en ligne pour le personnel d’intervention d’urgence, pour tous les pays de l’ASACR faisant usage du modèle indien utilisé pour augmenter les capacités du personnel d’urgence à travers l’Inde.

A cela s’ajoutent le partage de logiciels dans la plate-forme de l’Inde intégrée d’information sur la santé pour la surveillance des maladies et la formation à l’utilisation de ce système MIS, pour tous les partenaires de l’ASACR.

Une autre mesure concerne l’utilisation du Centre de gestion des catastrophes de l’ASACR, pour identifier et vulgariser les meilleures pratiques de lutte contre Covid-19.

L’Inde attend créer à l’avenir une plateforme de recherche pour tous les États de l’ASACR afin de partager des idées et des propositions d’interventions diagnostiques et thérapeutiques contre les maladies et les épidémies.

Cette initiative régionale clé du Premier ministre Narendra Modi pour lutter contre la pandémie de COVID-19 a été saluée.

Akpédjé AYOSSO

16 mars 2020 par