L’IPAB signe une convention de partenariat avec le CEDAT

La salle Idji Kolawolé de l’Assemblée nationale du Bénin a abrité ce mercredi 20 avril 2022 une importante cérémonie. Il s’agit de la signature de la Convention de partenariat entre le Centre de droit administratif et de l’administration territoriale de l’Université d’Abomey-Calavi et l’Institut parlementaire du Bénin (Ipab). Ladite cérémonie a été présidée par le Général Robert Gbian, premier vice-président de l’Assemblée nationale du Bénin, représentant le Président Louis Gbèhounou Vlavonou.

Selon le Professeur Ibrahim David Salami du CEDAT la Convention qui a été signée vise de manière générale à : l’organisation conjointe d’études sur les questions relevant des attributions de l’Ipab ; la conduite des recherches en sciences juridiques, politiques, administrative, développement durable et tout autre domaine jugé nécessaires par les parties ; l’élaboration des outils de vulgarisation des études, recherches et autres activités menées par les parties ; l’organisation d’activités scientifiques (colloques, journées de réflexion, atelier,...) dans des domaines relevant de leurs centres d’intérêt.

Paraphrasant Jean Monnet, le Professeur Salami a dit que " lorsque les institutions sont bien construites, elles peuvent être le creuset de sagesse et de sciences". C’est donc partant de cette citation qu’il s’est personnellement réjoui du processus ayant abouti à la signature de cet accord de partenariat entre le CÉDAT qu’il a l’insigne honneur de diriger et l’Institut parlementaire du Bénin (Ipab) dont le Directeur est El-Hadj Djima Fatahou. Il a particulièrement salué le Président Louis Gbèhounou Vlavonou qui a donné l’occasion de signer ce protocole et pour que la politique rencontre la science et de sorte que la science aille à l’école de la politique et que la politique s’ouvre aussi à l’université.

Pour le premier vice-président de l’Assemblée nationale du Bénin, la signature de cette Convention vient à propos et cadre bien avec l’une des missions assignées à l’Ipab.

Créé par décision No 2019-70/AN/PT du 24 septembre 2019, l’Institut parlementaire du Bénin a en effet pour mission le renforcement des capacités du Parlement, la réalisation des études et des recherches sur les politiques de développement. " C’est donc dans l’accomplissement de ces deux missions et surtout, en exécution de l’article 10 de la décision citée ci-dessus que l’Ipab, sous la supervision du Président de l’Assemblée nationale du Bénin a identifié le CÉDAT dont le partenariat apparaît un peu spécial ", a dit le Général Robert Gbian. Il a au passage mis l’accent sur le fait que la Convention qui a été signée ne fait pas obligation au CEDAT de financer les activités de l’Ipab.

El-Hadj Affissou Anonrin

21 avril 2022 par