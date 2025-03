L’IHF dote la FBHB de matériel de revêtement de sol

La Fédération Béninoise de Handball (FBHB) a réceptionné un important don de matériel de revêtement de sol (TARAFLEXE EVOLUTION 2024) de la part de la Fédération Internationale de Handball (IHF) ce mercredi 19 mars 2025. L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme d’aide au développement du handball de l’IHF. Le programme vise à soutenir les fédérations nationales dans leurs efforts pour améliorer les infrastructures et promouvoir la pratique du handball.

Ce don fait suite à un premier lot de 500 ballons Molten de compétition reçu par la fédération béninoise en Mai 2024. Le don de revêtement de sol représente un soutien crucial pour la FBHB, qui pourra désormais offrir aux handballeurs béninois des conditions de jeu optimales. Ce matériel de haute qualité permettra d’améliorer la sécurité des joueurs, de réduire les risques de blessures et de favoriser le développement des compétences techniques.

"L’IHF qui a constaté les efforts du Bénin pour le développement du handball, a répondu favorablement à notre demande de matériel sportif. C’est dans cette optique que nous venons de réceptionner un important lot de tapis de revêtement de sol de dernière génération pour les surfaces adhésives. Vous savez que le handball est un sport de salle. Ce matériel permettra aux joueurs d’évoluer dans les meilleures conditions au niveau des compétitions de haut niveau. Nous sommes déjà en pourparlers avec notre ministère de tutelle pour permettre à ce qu’on puisse avoir une bonne destination pour ce matériel très sensible et de haut niveau. C’est le lieu de dire encore une fois merci à l’IHF et merci à la CAHB qui ensemble essayent d’avoir l’oreille qu’il faut pour nous permettre de travailler dans les meilleures conditions.", a déclaré Calixte Adankpo, le Secrétaire Général de la FBHB.

J.S

20 mars 2025 par ,