L’ICESCO prend part en Ouzbékistan au Forum culturel international

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part au « Forum culturel international : l’Asie centrale au carrefour des civilisations du monde », tenu les 14 et 15 septembre 2021 à Khiva en République d’Ouzbékistan sous les auspices de Son Excellence le Président ouzbek M. Shavkat Mirziyoyev. L’objectif de ce forum est d’étudier et de promouvoir la culture et le patrimoine communs en Asie centrale et de valoriser leur rôle important dans l’édification des civilisations à l’intérieur et à l’extérieur de cette région.

Le Directeur général de l’ICESCO Dr Salim M. AlMalik a adressé un message vidéo au Forum, lors de la séance de clôture modérée par M. Ozodbek Nazarbekov, ministre ouzbek de la Culture, et à laquelle ont pris la parole le Vice-Premier ministre d’Ouzbékistan, le Directeur général adjoint de l’UNESCO pour les Sciences sociales et humaines, le Directeur général de l’ICCROM, le ministre de la Culture d’Azerbaïdjan et le ministre de la Culture de Turquie.

Dans son allocution, Dr AlMalik a salué le rôle majeur de l’Asie centrale dans la civilisation humaine à travers l’histoire, en étant le berceau de plusieurs sciences et arts, qui ont marqué le monde anciennement et récemment en invoquant les contributions des savants et penseurs musulmans de cette région à la civilisation humaine. Il aussi souligné que la civilisation islamique est une civilisation de vie pour l’humanité entière.

A l’en croire l’ICESCO accorde un grand intérêt à l’utilisation des applications de l’intelligence artificielle et des sciences spatiales, et au soutien aux États membres pour suivre le rythme de la technologie moderne et l’utiliser dans tous les domaines. L’Organisation a créé une unité d’intelligence artificielle au Centre du patrimoine de l’ICESCO, qui est chargé de la préservation du patrimoine dans le monde islamique.

Il a appelé les États membres de l’ICESCO à soumettre les dossiers pour inscrire leurs sites historiques et éléments culturels sur les listes du patrimoine dans le monde islamique, qui comprennent désormais 326 sites et éléments patrimoniaux.

Le Directeur général de l’ICESCO a annoncé l’initiative de l’Organisation de mener une étude approfondie sur l’impact du changement climatique sur un certain nombre de secteurs, dont le patrimoine, avec des propositions de solutions réalisables, afin de réduire les risques de ce phénomène. Au terme de son allocution, Dr AlMalik a appelé à développer la coopération entre l’ICESCO et la République d’Ouzbékistan, et tous les pays de l’Asie centrale, dans les domaines de compétence de l’Organisation.

L’ICESCO a été représentée au Forum par Dr Osama Al Nahas et l’ingénieur Bilel Chebbi, experts au Secteur de la Culture et de la Communication. Le Forum a vu la participation de haut niveau de représentants de nombre d’organisations internationales, d’experts et de spécialistes en culture, patrimoine, sciences et arts.

19 septembre 2021 par