L’ICESCO prend part au Forum international des narrateurs de Sharjah

Le Directeur général adjoint de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) Dr Abdelilah Benarafa prend part à la 21ème édition du Forum international des narrateurs à Sharjah du 22 au 30 septembre 2021.

La 21ème édition du Forum international des narrateurs à Sharjah est consacrée au « Histoires d’animaux ». Elle est organisée par l’Institut de Sharjah pour le patrimoine sous le patronage et avec la participation de Son Altesse Cheikh Dr Sultan bin Mohammed al-Qasimi, membre du Conseil suprême, Gouverneur de Sharjah, en vue de rendre hommage aux personnes qui véhiculent le patrimoine populaire, notamment les narrateurs, les conteurs et les porteurs de la mémoire orale.

Le Directeur général adjoint de l’ICESCO a fait un exposé lors de la séance d’ouverture sur « Les efforts institutionnels pour la protection des joyaux humains vivants ».

Plus de 38 pays et nombre d’organisations internationales, de centres culturels, d’universités et d’instituts du patrimoine participent aux travaux. Elle comprend divers ateliers, à savoir : atelier de la fabrication des poupées traditionnelles ;

atelier du conteur ; atelier de la décoration des stylos et des trousses et atelier de l’origami et de la création de formes animales à l’aide de fils de laine. A cela s’ajoutent des ateliers du coloriage d’objets en plâtre ; du recyclage ; de dessin des animaux à partir des chiffres ; de dessin aux crayons et au fusain.

Le programme intellectuel du Forum comprend diverses conférences et séminaires spécialisés, des séances de discussion et un café culturel. Les séances traitent des sujets sur : l’art miniature en civilisation islamique ; les langues d’animaux dans le roman arabe ; l’animal dans les anciens contes égyptiens ; et les histoires d’animaux dans le patrimoine arabe et mondial.

La République du Soudan est cette année l’invitée d’honneur du Forum qui rend hommage à certaines personnalités. Parallèlement à cette édition, il sera procédé à la publication de 30 ouvrages sous forme de contes et d’histoires populaires d’animaux. De même, une exposition sur les histoires d’animaux dans le patrimoine émirati, arabe et mondial sera organisée.

26 septembre 2021 par