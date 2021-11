L’ICESCO forme les professionnels gabonais de la culture

Les travaux d’une session de formation de quatre jours tenue par le Secteur de la Culture et de la Communication de l’ICESCO ont été lancés, mardi 16 novembre 2021 au siège du Musée National à Libreville (Gabon).

La formation a pour objectif d’initier les professionnels gabonais de la culture et du patrimoine à l’élaboration des dossiers d’inscription des éléments culturels sur les Listes du patrimoine, aux domaines d’action du Centre de l’ICESCO du patrimoine dans le monde islamique ainsi qu’aux procédures d’inscription des sites patrimoniaux et des éléments culturels sur les Listes de l’ICESCO du patrimoine dans le monde islamique. Il s’agit également de développer un cadre d’action pour assurer le suivi et appuyer les dossiers d’inscription.

À l’ouverture de cette formation, M. Adrien Djembé, Directeur du patrimoine culturel au ministère gabonais de la Culture et des Arts, a salué la coopération remarquable entre l’ICESCO ( Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture) et le Gabon dans les domaines de la culture, du patrimoine et des arts.

Pour sa part, Dr Mahamat Abba Ousman, expert au Secteur de la Culture et de la communication de l’ICESCO, a passé en revue les efforts de l’Organisation et du Centre du patrimoine dans le monde islamique pour valoriser le patrimoine culturel. Il a souligné le soutien apporté par l’ICESCO à ses États membres en vue de garantir la protection et la promotion des sites et monuments patrimoniaux et les inscrire sur les Listes du patrimoine dans le monde islamique.

À l’issue de cette session de formation, qui se déroule en présence de 13 responsables au ministère gabonais de la Culture et des Arts et nombre de chercheurs, spécialistes et étudiants, cinq dossiers d’inscription de deux sites du patrimoine matériel seront élaborés en plus de trois éléments culturels du patrimoine immatériel, selon les dispositions relatives à l’inscription sur les Listes du patrimoine dans le monde islamique.

