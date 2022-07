L’Expert financier Emmanuel Hounguèvou en audience au cabinet du Maire Ahouandjinou

Au centre des actions de développement à la tête de la cité de fofo Djaka, Angelo Évariste AHOUANDJINOU a mis un point d’honnesur le bien être de la couche juvénile avec à la clé la stabilité économique de la commune. Dans cette perspective, il ne rate aucune occasion pour offrir à sa population des opportunités. Il a reçu en audience ce mercredi 06 Juillet 2022 l’expert financier Emmanuel HOUNGUEVOU de l’Université St Xavier de Chicago aux Etats Unis.

Pendant plusieurs dizaines de minutes, les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets en présence du chef de cabinet du maire Théodore GLESSOUGBE. On retient essentiellement qu’il a été question du développement de la commune d’Abomey Calavi notamment les sujets relatifs à l’économie numérique, l’économie verte et les stratégies de motivation des jeunes pour qu’ils s’ouvrent sur le modèle américain. A travers cette rencontre d’envergure on comprend aisément que le maire est bien préoccupé par l’autonomisation des jeunes surtout avec l’évolution de la technologie où le numérique a pris une part importante dans les actions de développement des grandes nations.

Le maire a remercié son hôte pour l’honneur fait à la commune d’Abomey Calavi. Il n’a pas manqué d’exposer à nouveau sa vision de voir la jeunesse d’Abomey Calavi plus autonome dans une activité génératrice de revenu. ```"Mon désir le plus ardent est de voir mes jeunes engagés dans l’entrepreneuriat. Aujourd’hui le gouvernement de son Excellence le Président Patrice TALON offre des conditions d’accessibilité aux jeunes pour les PME, mais je constate souvent qu’il y a un manque de détermination et de motivation pour les jeunes qui peinent à oser. Votre savoir faire permettra à notre jeunesse de rêver grand avec le conseil communal puisque nous voulons une économie locale bien prospère"``` a déclaré le Maire Angelo AHOUANDJINOU avant de réitérer son entière disponibilité à collaborer avec l’expert financier Emmanuel HOUNGUEVOU pour le bonheur de la jeunesse d’Abomey Calavi. A son tour l’hôte de l’autorité communal, a dit toute son admiration pour le maire qui le séduit par son engagement et son leadership à la tête de la commune. ```"Monsieur le Maire, je vois en vous de la vivacité, une grande détermination à toujours aller de l’avant avec la commune. Et cela me rassure que vous êtes une chance pour la jeunesse. Votre plaidoyer de faire de coaching pour les jeunes pour qu’ils puissent avoir le sens de l’audace dans l’entrepreneuriat ne manquera de rien. Ensemble nous allons relever le défi de notre temps pour que Abomey-Calavi se développe chaque jour. Si les jeunes s’engagent dans une activité, cela renforcera l’économie locale qui est une priorité pour vous et vous pouvez déjà compter sur moi."``` a déclaré Emmanuel HOUNGUEVOU pour rassurer le maire. Il est donc clair que la mise en œuvre des conclusions issues de cette rencontre apportera la joie très prochainement aux jeunes de la commune.

