L’Etat veut jouer un rôle moteur en créant Celtiis, (Wilfried L. HOUNGBEDJI)

La Société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN) a lancé il y a quelques jours, Celtiis, le réseau de télécommunications appartenant à l’Etat. En créant ce réseau, le gouvernement selon son porte-parole, veut jouer un rôle moteur. C’est ce qu’a affirmé mercredi 26 octobre 2022 Wilfried L. HOUNGBEDJI au détour du point de presse du Conseil des ministres.

Le Bénin dispose depuis quelques jours, d’un troisième opérateur GSM. Celtiis, le réseau de l’Etat. En intervenant dans ce secteur, l’Etat selon le porte-parole du gouvernement, veut « jouer un rôle moteur ». Raison pour laquelle le réseau GSM a été lancé avec tous les services à la fois. Selon Wilfried L. HOUNGBEDJI, il s’agit d’amener les acteurs qui y sont déjà, à davantage d’effort en vue de la satisfaction optimale des clients des béninois.

Le but visé en créant Celtiis selon le secrétaire général adjoint du gouvernement, n’est pas de « livrer une concurrence déloyale ou d’affaiblir déjà ceux qui sont sur la place ». Les opérateurs mobiles qui sont sur la place et qui sont des privés, emploient des béninois. Et l’Etat à lui seul ne saurait employer tout le monde ». Donc « on protège bien leurs entreprises que nous protégeons l’intérêt de l’ensemble », a-t-il expliqué avant de souligner que l’Etat ne gagnera rien à couler les entreprises privées qui sont sur place.

F. A. A.

27 octobre 2022 par