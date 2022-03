L’Etat fait prêter serment les contrôleurs budgétaires

Missions des contrôleurs budgétaires

Selon l’article 4 du décret 2015-209 du 17 avril 2015 portant statut particulier du Corps des Contrôleurs Budgétaires, les contrôleurs budgétaires sont des cadres de contrôle et de conception. Dans le cadre de leur mission de contrôle a priori et a posteriori des opérations budgétaires de l’Etat, les contrôleurs budgétaires sont chargés : d’effectuer un contrôle a priori portant sur la régularité budgétaire, juridique et financière des opérations de dépense du budget général de l’Etat et des budgets annexes ; de vérifier notamment au regard du code des marchés publics et de tous autres textes législatifs et/ou règlementaires y afférents, la régularité des projets de marchés, de délégation de services publics et de baux administratifs initiés par les ministères, institutions de l’Etat, organismes publics et soumis à l’approbation du ministre en charge des finances et des ordonnateurs.



Ils sont habilités à donner leur avis motivé sur les projets de lois, de décrets, d’arrêtés, de contrats de travail et de tous actes à incidence financière soumis au contreseing ou à l’approbation du ministre en charge des finances et des ordonnateurs. Les contrôleurs budgétaires ont également pour mission d’étudier les projets d’actes administratifs relatifs à la carrière des agents de l’Etat.