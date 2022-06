L’Etat béninois dote la BRVM d’un domaine pour son siège

Un domaine de 2500 mètres carrés sis au quartier Zongo Nima dans le 5è arrondissement de Cotonou a été affecté à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) pour la construction de son siège à Cotonou. C’est à travers un décret en date du 08 juin 2022 signé du chef de l’Etat Patrice Talon et du ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni.

L’antenne du Bénin de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) aura un siège digne du rang de l’institution financière dans bientôt deux (02) ans.

Le gouvernement du Bénin vient d’affecter un domaine de 2500 mètres carrés sis au quartier Zongo Nima dans le 5è arrondissement de Cotonou à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) pour la construction de son siège. « Les travaux projetés sur cet immeuble devront s’achever dans un délai de deux (02) ans et respecteront les dispositions en vigueur au Bénin en matière de construction », a stipulé l’article 3 du décret N°2022-333 du 08 juin 2022 portant attribution de domaine au profit de la Bourse régionale des Valeurs mobilières pour la construction de son siège à Cotonou.

Institution financière spécialisée créée le 18 décembre 1996 conformément à une décision du Conseil des Ministres de l’UEMOA prise en décembre 1993, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a démarré ses activités en septembre 1998. La BRVM est une société anonyme dotée d’une mission de service public communautaire et disposant d’un capital de 2 904 300 000 francs CFA. Cette bourse est commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo. En 2020, près de 65 entreprises y sont cotées.

La BRVM est chargée d’organiser des transactions qui portent sur les valeurs mobilières : titres de propriétés (Actions) ou/et titres de créance (Obligations). La BRVM a, entre autres missions, d’assurer : l’organisation du marché ; la cotation et la négociation des valeurs mobilières ; la publication des cours et des informations boursières ; la promotion et le développement du marché des valeurs mobilières.

La BRVM est basée à Abidjan et dispose d’antennes nationales de bourse (ANB) dans chacun des pays concernés. Chaque ANB est reliée au siège par un relais satellitaire qui assure l’acheminement des ordres et des informations à tous les investisseurs de la Bourse de façon équitable.

