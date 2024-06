L’Espagne qualifié pour les 8es de finale

Après l’Allemagne, c’est au tour de l’Espagne de valider son ticket pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024. En battant l’Italie 1-0, la Roja a, avec 6 points, déjà obtenu son ticket pour la phase à élimination directe.

Ce jeudi soir, face à des Italiens qui auront passé la majorité partie de la rencontre à défendre en bloc bas, les Espagnols ont été impressionnants dans la construction des actions. Au coup de sifflet final, ils ont réussi à l’emporter sur le score de 1 but à 0. A noter les belles performances de Nico Williams et de Lamine Yamal. Les deux cracks ont fait vivre un véritable cauchemar aux latéraux de la Nazionale. Le seul but de la rencontre était sur un centre de Nico Williams repris de la tête par Alvaro Morata et détourné dans son propre camp par Riccardo Calafiori à la 55e minute. Avec cette deuxième victoire, l’Espagne compte 6 points et ainsi qualifiée pour les huitièmes de finale.

L’Angleterre lui, affrontait le Danemark à 17h. Malgré un but de Kane, les Anglais ont été rattrapés plus tard au tableau d’affichage. Le score final du match est de 1 but partout. Les Three Lions comptent 4 points avant la troisième journée.

L’autre rencontre de la journée a opposé la Serbie à la Slovénie. Score 1-1.

J.S

21 juin 2024 par