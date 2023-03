L’Equipe du Rwanda quitte Cotonou

On risque d’assister à un conflit entre la CAF, la Fédération béninoise de Football et la Fédération rwandaise. Alors que l’institution faitière du foot africain a annoncé que c’est Cotonou qui va accueillir la double confrontation entre le Bénin et le Rwanda, les joueurs rwandais viennent de plier bagages à l’hôtel Azalaï de Cotonou. Ils sont à l’embarquement à l’aéroport de Cotonou.

Prévu pour se jouer au Rwanda le 27 mars, la CAF a jugé utile de jouer les deux rencontres à Cotonou. En effet, la Fédération béninoise s’était plainte de l’état moins commode de l’hôtel prévu pour accueillir les Guépards du Bénin en match retour au Rwanda. Une notification acceptée par la Confédération Africaine de Football (CAF) et soumise à la fédération rwandaise de football sans suite favorable. Par correspondance en date du 21 mars, la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé que le match de la 4e journée prévu pour se tenir au stade Huye va se jouer au stade Général Mathieu Kerekou du Bénin.

« Comme vous le savez, la CAF a précédemment signalé et alerté votre fédération sur la nécessité pour les autorités locales de garantir au moins trois hôtels de catégorie internationale 4 étoiles ou supérieure sur le site de Huye, pouvant accueillir les équipes et les officiels de match pendant les matchs seniors de la CAF, matchs internationaux A. Malgré notre communication préalable à ce sujet, la situation signalée ne s’est pas améliorée ; et les installations hôtelières existantes ne sont pas conformes aux normes requises », a indiqué la CAF . Elle a pris la décision de révoquer « l’approbation d’un match pour l’utilisation du stade Huye (Huye) lors des éliminatoires de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023, journée 4 ».

Cependant, la Fédération rwandaise ne voulant se laisser-faire aurait signalé la situation à la FIFA.

Résultats, sur ordre venant du Rwnada, les joueurs sont actuellement à l’Aéroport Bernadin Gantin de Cotonou. Oswald Homéky et Mathurin de Chacus vont-ils céder à la pression ?

Les prochaines heures risquent d’être chaudes.

