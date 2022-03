L’Asec Mimosas bat l’USGN à Cotonou

Le match Asec Mimosas (Côte d’Ivoire) et l’Union Sportive de la Gendarmerie Nationale (USGN) du Niger comptant pour la quatrième journée de la phase de groupe de la Coupe CAF s’est soldé, dimanche 13 janvier 2022, au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, par la victoire des Ivoiriens.

2 buts à 1 est le score de la rencontre entre l’Asec Mimosas (Côte d’Ivoire) et l’Union Sportive de la Gendarmerie Nationale (USGN) du Niger ce dimanche 13 janvier 2022. Les Ivoiriens ont marqué deux buts lors de la première partie grâce au doublé de Karim Konaté à la 3è et à la 32è de jeu. Les gendarmes de l’USGN vont réduire le score à la 48è minute grâce à Adebayor Zakari.

L’Asec Mimosas de Côte d’Ivoire a été battu 2-0 au match aller par l’USGN.

Le club ivoirien va accueillir les Tanzaniens du Simba le weekend prochain toujours au stade GMK de Cotonou.

