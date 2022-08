L’Armée béninoise alerte sur une escroquerie via réseaux sociaux

L’Armée béninoise n’a lancé aucun recrutement. L’information relative au recrutement de personnel au profit des Forces armées béninoises (FAB) sur les réseaux sociaux, est une fausse information. Le chef d’Etat-Major Général invite les populations à la vigilance.

L’armée béninoise à travers le Bureau Information et Relations publiques informe les populations qu’aucun recrutement n’est encore lancé. L’information qui circule sur les réseaux sociaux relève de l’arnaque, et les auteurs de ces pratiques subiront la rigueur de la loi, averti le chef d’Etat-Major Général. A travers un communiqué, il informe la population que des individus malintentionnés ont créé une page Facebook intitulée "Etat-Major Général" dans le vil dessein de leur extorquer de l’argent. Cette page selon les FAB, est inconnue des services de l’armée béninoise, et les auteurs ont même utilisé les attributs des FAB pour parvenir à leurs fins.

Aussitôt informé, le chef d’Etat-Major Général a attiré l’attention des populations qu’actuellement aucun recrutement n’est en cours au niveau des Forces Armées Béninoises. Le recrutement dans les FAB est totalement gratuit, et toute demande d’argent pour un recrutement dans l’armée béninoise n’est donc que pure arnaque, précise le communiqué.

F. A. A.

18 août 2022 par