L’Argentine en quarts de finale

Deuxième victoire pour l’Argentine championne en titre dans cette Copa America 2024 aux Etats Unis. Grâce à son succès contre le Chili cette nuit, l’Albiceleste est d’ores et déjà qualifié pour disputer les quarts de finale de la compétition.

Cette nuit, l’Argentine disputait le Chili au MetLife Stadium, dans la banlieue de New York. Un match qui se dirigeait vers un triste 0-0, malgré de nombreux tirs des Argentins et un poteau de Lionel Messi. Mais le but de la victoire est intervenu à la 88e minute. En effet, Enzo Fernandez, Nicolas Gonzalez et Julian Alvarez, qui avaient remplacé Angel Di Maria, Giovani Lo Celso et Lautaro Martinez, ont débloqué la situation. C’est Lautaro Martinez qui inscrivait l’unique but de la partie.

Les Argentins sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale avant même leur troisième match contre le Pérou dimanche.

J.S

26 juin 2024 par ,