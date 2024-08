L’Ambassadrice du Canada fait ses adieux au ministre Wadagni

En fin de mission, l’Ambassadrice du Canada au Burkina Faso et au Bénin, Mme Lee-Anne Hermann, a été reçu en audience vendredi 02 août 2024, par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances en charge de la Coopération, M. Romuald Wadagni.

La fructueuse coopération entre le Canada et le Bénin était au centre des échanges entre le Ministre béninois d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances en charge de la Coopération, M. Romuald Wadagni et l’Ambassadrice du Canada au Burkina Faso et au Bénin, Madame Lee-Anne Hermann le vendredi 02 août 2024.

L’audience intervenant dans un contexte où la diplomate canadienne est en fin de mission, les deux personnalités ont rappelé les « excellentes relations » qu’entretiennent le Bénin et le Canada depuis les années 1960. Des relations renforcées au travers notamment de la signature de l’accord-cadre de coopération en 1992 ; la signature du protocole d’entente IFEV pour l’entrepreneuriat féminin, et les visites au Bénin de la présidente du Sénat canadien, Madame Raymonde GAGNE, du ministre canadien du développement international, Monsieur Ahmed HUSSEN.

Le Ministre d’Etat béninois a salué la bonne collaboration de l’Ambassadrice tout au long de sa mission au Bénin. Au nom des autorités béninoises, M. Romuald Wadagni a souhaité plein succès à Mme Lee-Anne Hermann dans ses nouvelles fonctions.

Deux importants accords de financement ont été signés à l’issue de l’audience.

