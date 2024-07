L’Ambassadeur des Émirats rencontre le Patronat du Bénin

La coopération en matière d’économie et d’investissement se renforce entre la République du Bénin et les Émirats Arabes Unis. L’Ambassadeur des Émirats, S.E.M. Mohammed Saeed Al Kaabi, a été reçu ce vendredi 12 juillet 2024 par les responsables du Conseil National du Patronat du Bénin à Cotonou.

S.E.M. Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Emirats Arabes Unis (EAU) auprès de la République du Bénin, a rencontré, ce vendredi 12 juillet 2024, M. Eustache Kotingan, Président du Conseil National du Patronat de la République du Bénin, au siège du Conseil à Cotonou.

L’entretien avec les responsables du Patronat a porté sur l’état des lieux et les perspectives des relations économiques, d’investissement et commerciales entre les EAU et le Bénin et les moyens de les développer dans tous les domaines d’intérêt commun.

