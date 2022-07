L’Ambassadeur de Türkiye explique les implications de l’événement

L’Ambassadeur de Türkiye près le Bénin SEM. Kemal Onur ÖZÇERI a organisé, en sa résidence à Cotonou, un point de presse, ce mercredi 13 juillet 2022, en prélude à fête de la ‘’Jour de la Démocratie et de l’Unité nationale’’, célébrée le 15 juillet.

L’Ambassadeur de Türkiye a rappelé lors de son point de presse, tenu ce mercredi à Cotonou, l’historique de la fête célébrée le 15 juillet comme “Jour de la Démocratie et de l’Unité nationale’’.

Cette fête est née de la tentative de coup d’Etat lancé dans la soirée du 15 juillet 2016 par l’Organisation terroriste fethullahiste (FETO) contre le peuple et le gouvernement turcs.

Le coup de force a causé la mort de 251 civils et des milliers de blessés. Le président de la République a été traqué et le parlement bombardé par des avions de chasse. Plusieurs dégâts matériels ont été aussi enregistrés.

Mais des milliers de civils sont descendus dans la rue pour mettre fin à cette tentative de coup d’Etat, a souligné l’Ambassadeur de Türkiye.

« Cette réponse héroïque était quelque chose que les conspirateurs n’avaient pas prévu. Cette résistance du peuple turc avait pour but de défendre l’ordre établi et le régime démocratique turc », s’est réjoui le diplomate.

Depuis lors, le 15 juillet est fêté comme “Jour de la Démocratie et de l’Unité nationale’’.

Six ans après les malheureux événements de 2016, la Türkiye a réussi à asseoir un pays démocratique où les droits et les libertés fondamentaux des citoyens sont respectés.

Fort de cette victoire du peuple, la Türkiye poursuit la lutte contre FETO et autres organisations terroristes telles que PKK, PYD-YPG, DHKP-C et DAESH.

Vendredi prochain cet événement sera célébré dans le pays et à travers le monde.

Au Bénin, la fête sera célébrée dans la simplicité avec la communauté turque. Il est prévu de rendre hommage et de prier pour les martyrs de cet événement tragique.

Ce sera aussi une occasion pour les citoyens de réaffirmer leur unité face à toute sorte de menace déstabilisation du pays.

L’Ambassadeur turc a profité de l’occasion pour appeler la communauté internationale à conjuguer ses efforts pour lutter contre les groupes terroristes et autres organisations criminelles qui menacent les populations et la paix dans les pays.

« Le terrorisme n’a pas de nationalité, d’ethnie ou de religion. Cette menace est dirigée vers l’humanité toute entière. Nous attendons de la communauté internationale qu’elle soit solidaire de la Türkiye dans la lutte contre le terrorisme », a-t-il exhorté.

SEM. Kemal Onur ÖZÇERI a salué l’excellence des relations entre la Türkiye et le Bénin. Il a assuré de l’engagement de son pays à soutenir le Bénin dans la lutte contre le terrorisme et autres groupes armés.

A la fin du point de presse, un film documentaire a été présenté sur les activités illicites et terroristes de Ferthulla Gulen et ses organisations criminelles à travers le monde.

