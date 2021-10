L’Agence pharmaceutique ordonne le retrait des lots d’Ibuprofène

Les établissements pharmaceutiques et toutes les structures sanitaires doivent retirer de leurs stocks, des lots d’Ibuprofène comprimé et à les retourner, sans délai aux Sociétés des Grossistes-Répartiteurs. Ainsi en décidé l’Agence Béninoise Régulation Pharmaceutique (ABRP) dans une note rendue publique le 5 octobre 2021.

L’Agence Béninoise Régulation Pharmaceutique (ABRP) a informé qu’« il ressort que certains lots d’Ibuprofène ne sont pas conformes ».

« A cet effet, je voudrais inviter tous les établissements pharmaceutiques et toutes les structures sanitaires à retirer de leurs stocks, les comprimés des lots concernés et à les retourner, sans délai, aux sociétés de Grossistes-Répartiteurs pour les dispositions qui s’imposent », exhorte Dr Yossounon Chabi, directeur général de l’Agence Béninoise Régulation Pharmaceutique (ABRP), dans une note en date du 5 octobre 2021.

Les numéros des lots concernés sont 9E02024, 9E01023 et 9E03025 du fabricant CIRON DRUGS PHARMACEUTICAL PVT LTD.

M. M.

8 octobre 2021 par