L’Acte 2 de Funky Chill Cotonou ce 4 août

Le Funky Chill Cotonou Acte 2 aura lieu dimanche 4 août 2024, avec comme Guest Star, le premier Bachelor d’Afrique francophone, Joël William. Cet événement organisé par JMA Corporate célèbre l’art de vivre à la Cotonoise.

Cotonou sera célébrée une fois encore le 4 août prochain à travers l’acte 2 de Funky Chill. L’évènement aura lieu à Riverside Midombo de 13 h à 22 h dans un look "blanc". Un programme exceptionnel est concocté par le Comité d’organisation afin de permettre aux habitants de Cotonou et aux amateurs d’art de vivre une expérience inoubliable. Il est prévu entre autres du Live Painting Games, un orchestre et un défilé de mode avec les designers Impérial Créations, Funke et Riche ou Rien.

Passionné d’art, de la mode et de la musique, l’homme d’affaires Ivoirien Joël Williams sera présent sur l’événement en tant que Guest star.

Le groupe Ivoirien, les Garagistes offrira un show époustouflant.

L’événement sera clôturé en beauté avec un spectacle de feux d’artifices.

