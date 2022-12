L’Académie Mohammed VI impressionne la FIFA

Dans un article publié, mardi, sur son site web, la FIFA a mis en avant le programme FIFA Forward, qui a « contribué à la progression du football féminin », l’action de l’Académie Mohammed VI qui, selon elle, « trace la voie de l’avenir » et le parcours des Lions et Lionnes de l’Atlas, qui « enchaînent les succès chez les seniors, en U-17 et en futsal ».

L’Académie Mohammed VI, est en une institution marocaine, qui se charge de la promotion du sport.

Après une décennie d’existence, l’Académie Mohammed VI a déjà su placer trois de ses lauréats dans le Onze titulaire de Walid Regragui, auquel on doit rajouter Reda Tagnaouti, le troisième gardien du groupe. Même si l’académie a pour but de fournir l’équipe nationale, Nasser Larguet se dit positivement « surpris de la vitesse à laquelle on a pu produire ces joueurs-là » d’autant plus qu’avec un gardien, un défenseur, un milieu et un attaquant, c’est une véritable « épine dorsale » .

Cette première génération produite par l’Académie, déjà si importante chez les Lions de l’Atlas, pourrait montrer aux autres pays du continent qu’un tel investissement est nécessaire pour progresser au plus haut niveau.

Pascal Théault, qui sillonne l’Afrique depuis vingt ans, espère voir ce genre d’infrastructures fleurir un peu partout : « Il devrait y avoir dix académies dans tous les pays d’Afrique comme il y a à Salé. Donc il faut que les États, les gouvernements, comme le Roi a fait, avec les fédérations, mettent en place des projets comme ça. Pour que chaque gamin de chaque région ait sa chance. C’est ça la clé. S’il n’a pas sa chance, s’il n’a pas un centre près de chez lui à 30 ou 40 kilomètres, le petit du village, du bled, vous ne le verrez jamais en Coupe du monde dix ans après. Imaginez qu’en France, il n’y ait que le Paris Saint-Germain. Là, le mec de Martigues, de Bastia, du fin fond de la Gironde ou du Nord, il n’aura jamais sa chance. » Maintenant, même aux confins du Sahara, le futur Messi n’échappera pas à l’Académie Mohammed VI.

Josué SOSSOU

