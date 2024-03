L’AUF outille de jeunes femmes prêtes à relever le challenge entrepreneurial

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a organisé ce vendredi 8 mars 2024, à Abomey-Calavi, au profit de jeunes femmes, un atelier de discussion et de partage sur l’entrepreneuriat. C’est dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, édition 2024.

« Le challenge entrepreneurial en tant que femme : quels sont les dispositifs d’accompagnement ? » ; c’est sous ce thème que l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a réuni, ce 8 mars, de jeunes entrepreneures et aspirantes à l’entrepreneuriat. Selon Fawaz Tairou, représentant de l’AUF au Bénin, il est notamment question de présenter à ces jeunes femmes, les opportunités liées au développement d’entreprise mais aussi les outils d’accompagnement en entrepreneuriat. « Nous avons mobilisé des femmes qui ont juste des idées et aussi celles qui sont déjà en train de travailler sur le développement de leur projet », a confié le représentant de l’AUF au Bénin.

Les participantes ont eu l’occasion d’écouter et de tirer des leçons du parcours inspirant de Magor Badoussi, directrice de Racines Group Sarl. « L’entrepreneuriat, nous permet d’atteindre nos objectifs, de grandir, mais il y a également beaucoup de défis », a-t-elle déclaré. A en croire la directrice de Racines Group, pour se lancer dans l’entrepreneuriat, il faut avoir un mental de fer. « La formation aussi est capitale. Aujourd’hui avec le numérique, tout va très vite. Il est donc très important pour elles (les entrepreneures, ndlr) d’avoir les informations sur ce qui se passe dans leur domaine d’activité et d’aller en quête de la formation et de l’information », a-t-elle confié.

Au cours de cet atelier, la consultante en accompagnement des PMEs, startups et en structuration pour du financement et les levées de fonds, Jessica Gaba a exposé aux participantes, les dispositifs d’accompagnement et de financement pour les femmes. « Il s’agit de clarifier les stades de maturité d’une entreprise, les différentes étapes d’une entreprise et quel type de financement est adapté à chaque étape », a expliqué Jessica Gaba. Au titre des instruments et mécanismes de financement, la Consultante a cité entre autres, le micro-crédit, les subventions, le crédit bancaire, le prêt d’honneur, le financement participatif, le financement de garantie etc. Les structures accordant le financement, informe Jessica Gaba, sont les structures de microfinance et les SFD ; les projets internationaux et les agences internationales de développement, les organismes étatiques et agences affiliées, les fondations et organismes philanthropes.

Elle a aussi outillé les participantes sur les différentes opportunités de subventions et donné des conseils pour avoir de meilleures chances d’être éligible à un financement. « Il y a énormément d’appel à projets de bailleurs, d’agences internationales qui veulent œuvrer pour aider les femmes à mieux entreprendre », a affirmé la Consultante.

Formation des jeunes entrepreneurs

L’AUF dispose d’un Centre d’Employabilité Francophone (CEF) à Cotonou. Ce Centre qui constitue un projet majeur de l’axe 2 de la stratégie de l’AUF pour 2021-2025 a été présenté aux participantes. « Le CEF est créé pour accompagner les étudiants en fin de cycle ou les jeunes diplômés afin de leur donner des outils nécessaires leur permettant de s’insérer sur le marché de l’emploi », a indiqué le responsable du Centre, Pascal Marcolino. Le Centre offre aussi l’opportunité de formation aux jeunes entrepreneurs. « Sans formation, vous ne pouvez pas mieux porter votre projet », a-t-il ajouté. L’offre de services du Centre est centrée sur les compétences opérationnelles et articulée autour de quatre (4) pôles à savoir : conseil, information et tutorat emploi, formations complémentaires en compétences transversales (soft skills), certifications professionnelles, et pré incubation entrepreneuriale.

Le coordonnateur du Centre pour l’Employabilité et l’Entrepreneuriat des Etudiants de l’Université d’Abomey-Calavi en abrégé « C3E », Arnaud Dangbenon a aussi présenté les dispositifs d’accompagnement du C3E. Les questions réponses ont permis aux participantes de connaitre les dispositifs d’accompagnement et de financement. Elles ont également eu l’occasion de présenter leur idée de projets. « J’ai des idées et la séance de l’AUF permet de mieux perfectionner ces idées pour un bon début », a confié Ida Chiquita Sohato, Styliste.

La participante Jeannette Ballo Guédé a partagé son domaine d’activité et remercié l’AUF pour l’organisation de l’atelier. Séduite par les conseils reçus et les outils partagés, elle est désormais dans la dynamique de développer son entreprise. « Nous pourrions y arriver et cela dépendra de nous-même, de la volonté, du courage, de la persévérance que nous mettons dans tout ce nous faisons », a confié la jeune entrepreneure. La chargée de projets à l’Agence Universitaire de la Francophonie Université d’Abomey-Calavi, Marylise Baba Odé n’a pas manqué de remercier toutes les jeunes femmes pour leur participation active à cet atelier axé sur le challenge entrepreneurial.

Akpédjé Ayosso

