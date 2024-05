Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la marche syndicale reprogrammée pour le 11 mai à Cotonou. Ce sont les assurances de Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin), dimanche 5 mai 2024, sur l’émission Grand Angle de Crystal News.

Les responsables syndicaux ne renoncent pas à leur marche contre la cherté de la vie. Après l’interdiction de la marche les 27 avril et 1er mai par les autorités, ils ont programmé une nouvelle marche pour le 11 mai 2024. Selon Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin), les démarches administratives ont été faites depuis plus d’une semaine. « Nous avons saisi le préfet, la mairie de Cotonou, la Direction départementale de la police républicaine du Littoral et le commissariat central de Cotonou. Nous avons à nouveau sollicité la Croix rouge du Bénin et les sapeurs-pompiers pour nous aider à sécuriser la marche et le parcours », a confié Anselme Amoussou.

Pour le syndicaliste, « on ne peut pas empêcher les gens d’exprimer leur désir de voir des mesures d’assouplissement ». « Notre marche est un appel au dialogue », a-t-il déclaré. A l’en croire les responsables syndicaux ont demandé à rencontrer plusieurs fois les négociateurs du gouvernement. « Notre quête de discussion est restée inassouvie. Jusque-là aucun rendez-vous n’est pris. C’est le statu quo », a-t-il confié. Autour du chef de l’Etat, poursuit Anselme Amoussou, « il y a quand même des gens qui devraient normalement réagir non pas forcément dans le sens des travailleurs, mais faire comprendre au Chef de l’Etat que cette option faite d’avilir davantage l’image du Bénin, n’est pas la bonne option », a-t-il ajouté.

