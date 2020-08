L’AFD accorde 58 millions d’euros au Bénin

A travers le Programme d’appui des villes au changement climatiques (PAVICC), le gouvernement béninois ambitionne d’accroître la résilience des villes de Cotonou, Sèmè-Kpodji, Comé et Bohicon au changement climatique. L’AFD vient d’accorder à ce programme un prêt de 58 millions d’euros (environ 38 milliards de FCFA).

Selon l’Agence Ecofin, il s’agit d’un programme qui permettra à terme, une meilleure gestion des eaux pluviales et une meilleure urbanisation.

Pour accompagner l’initiative, l’Agence française de développement (AFD) a accordé un prêt de 58 millions d’euros au Bénin.

Le PAVICC sera mis en œuvre par le ministère du cadre de vie et du développement. Il est subdivisé en quatre composantes, dont une partie infrastructurelle qui permettra la mise en place de 48 Km de caniveaux et de collecteurs d’eau, et le pavage de 19,3 Km de voie. Les trois autres volets du programme ont trait à la planification urbaine, au renforcement des capacités locales et à la sensibilisation des municipalités et des populations.

Ce programme qui s’étend jusqu’en 2023, impactera directement 120 000 habitants des villes concernées.

F. A. A.

