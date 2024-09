Kate Middleton annoncé avoir terminé sa chimiothérapie

La princesse de Galles, Kate Middleton, épouse de l’héritier du trône britannique, a annoncé qu’elle avait achevé sa chimiothérapie. Son Altesse a écrit sur sa page du réseau social X qu’elle se concentrerait à faire en sorte que la rémission se poursuive le plus longtemps possible.

"Maintenant que la saison estivale touche à sa fin, les mots me manquent pour exprimer le soulagement que je ressens d’avoir enfin terminé ma chimiothérapie. Les neuf derniers mois ont été une période incroyablement difficile pour notre famille. Le cours normal de la vie peut être interrompu en un clin d’œil, et nous avons dû trouver les moyens de naviguer dans l’inconnu et de progresser en eaux troubles. [...] Je me concentre maintenant sur la nécessité de rester le plus longtemps possible à l’abri du cancer. Bien que j’aie terminé ma chimiothérapie, le chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et j’ai l’intention de vivre dans le présent", a écrit Kate Middleton, accompagnant son message d’une vidéo de trois minutes dans laquelle elle se trouve dans la nature en compagnie de son mari et de ses enfants.

Selon la princesse, elle prévoit de faire d’autres apparitions publiques dans les mois à venir et de participer à des événements officiels.

"Malgré tout ce qui s’est passé, j’aborde cette nouvelle phase de guérison avec un sentiment d’espoir renouvelé et une appréciation plus forte de la vie", a écrit la princesse, remerciant le soutien de tous ceux qui lui ont souhaité de vaincre rapidement la maladie. "Je reste de tout cœur avec ceux qui poursuivent leur combat contre le cancer. Je me tiens à vos côtés, main dans la main. De l’obscurité, une lumière peut briller, et puisse-t-elle briller aussi fort que possible."

L’épouse de l’héritier du trône, âgée de 42 ans, qui a subi une opération abdominale en janvier, n’était plus apparue en public à titre officiel depuis la fin décembre 2023 jusqu’à la mi-juin, et tous les événements auxquels elle devait participer avaient été annulés. Le palais de Kensington n’avait pas révélé le diagnostic dans un premier temps, et la longue absence de Son Altesse avait suscité une vague de rumeurs. Fin mars, la princesse y a mis fin en annonçant qu’elle subissait une chimiothérapie. Le 14 juin, elle a annoncé que son traitement se déroulait bien, mais qu’il se poursuivrait encore quelques mois. Parallèlement, la princesse a commencé à participer à des événements officiels, assistant à la parade officielle d’anniversaire du roi du Royaume-Uni, Charles III, et à la finale du tournoi de tennis de Wimbledon.

