Judicaël Biaou remplace Ahouandjinou

Judicaël Biaou est le nouveau Directeur de la Jeunesse, des Loisirs et de la vie Associative après la démission de Smith Ahouandjinou.

L’administrateur civil Judicaël Biaou a été nommé à la Direction de la Jeunesse, des Loisirs et de la vie Associative (DJLVA) ce mardi 21 mai 2024 quelques heures après la démission de Smith Ahouandjinou.

Judicaël Biaou, le nouveau Directeur de la Jeunesse, des Loisirs et de la vie Associative, a été Coordonnateur Adjoint du Programme de Développement de la Pratique du Sport à la Base et du Programme de Création des Académies Sportives.

Il fut Conseiller Technique aux infrastructures et à la mobilisation des ressources, et Conseiller Technique à la mobilisation sociale du Ministre d’Etat en charge du plan, de la planification et du développement, puis Coordonnateur du Programme de Construction et Réhabilitation des Infrastructures Sportives.

L’ex Directeur Smith Ahouandjinou en poste depuis septembre 2016, sous l’ex ministre des sports Oswlad Homeky, a déposé le tablier ce 21 mai 2024 pour des raisons de ‘’convenance personnelle’’.

La Direction de la Jeunesse et de la vie Associative (DJVA) a pour mission de « contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation de la Politique Nationale de la Jeunesse en liaison avec les structures compétentes ». Elle est chargée : de veiller à la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse ; de suivre et soutenir les organisations de jeunesse ; de contribuer à la formation, au recyclage et au perfectionnement des animateurs et des encadreurs des activités de jeunesse ; de promouvoir les associations, les mouvements et les institutions de jeunes ; d’œuvrer pour l’éducation morale et civique des jeunes ; de contribuer à l’intégration sociale et à l’épanouissement global des jeunes ; d’apporter l’appui nécessaire à l’action nationale et internationale de la jeunesse ; de promouvoir les structures d’organisation traditionnelle des jeunes ; de renforcer les capacités des jeunes par la facilitation des conditions d’accès aux Technologies de l’information et de la Communication (TlC) ; de prendre des mesures qui favorisent l’accès équitable des jeunes hommes et des jeunes femmes aux activités de jeunesse ; d’œuvrer à la promotion économique et sociale des jeunes et à leurs regroupements ; d’œuvrer à la prise en compte des préoccupations des jeunes dans les stratégies de développement dans les différents secteurs.

