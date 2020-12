José Tonato assiste à une opération de pose de colliers aux éléphants

L’ONG African Parks a entamé depuis le 24 novembre 2020, une grande opération de pose de colliers à 20 éléphants et 10 antilopes du Parc national W Bénin. Ce samedi 05 décembre 2020, le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, José Tonato 2020 à la tête d’une délégation a assisté à la pose de collier à un éléphant.

« C’est impressionnant (…) c’est un événement que j’apprécie et je suis ravi », a confié le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable assistant pour la première fois à une opération de pose de collier à l’éléphant. Selon José Tonato « c’est quand la protection est bien réussie et que les parcs sont aménagés et créent des conditions favorables au développement de la faune et de la flore qu’on peut développer le tourisme ».

Dans le cadre de l’opération de pose de colliers aux éléphants, le Parc national W Bénin avait déjà reçu le 04 décembre la visite des responsables départementaux de l’Inspection forestière et du Vicaire Général de Kandi et une délégation venue du Niger ainsi que celle des Maires, des autorités traditionnelles et religieuses et des représentants des communautés riveraines du W Bénin le 06 décembre.

L’opération de pose de colliers satellitaires a été organisée grâce au soutien financier de l’UNESCO et à l’appui du gouvernement et d’autres partenaires tels que :Elephant Crisis Fund, The Wildcat Foundation, Wyss Foundation, la FSOA, le CENAGREF et l’Observatoire du Sahara et du Sahel. Le but est de « renforcer le suivi de ces espèces afin d’orienter les options de gestion, de mieux assurer leur protection et réduire les conflits hommes/faune ».

Au Bénin, African Parks assure la gestion directe du parc national de la Pendjari depuis 2017 et celle du Complexe parc W Bénin depuis Juin 2020. L’objectif de l’organisation est « de mettre en place une gestion écologique et socio-économique durable de la biodiversité du Parc ».

