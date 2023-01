Jordel Dossou réagit après son transfert au FC Sochaux Montbéliard

Annoncé à plusieurs reprises à Saint-Etienne, l’aillier béninois Jordel Dossou a finalement signé au FC Sochaux Montbéliard.

Après Brandon Baiye et Arial Mendy, Jodel Dossou est le troisième joueur à quitter à son tour le Clermont Foot cet hiver.

L’Ecureuil du Bénin a signé au FC Sochaux un contrat de deux ans et demi. Son transfert a été officialisé hier par le CF63. S’il avait encore un an et demi de contrat avec le Clermont Foot, Dossou a pour objectif d’avoir plus de temps de jeu et d’aider Sochaux à remonter en Ligue 1 au terme de la saison en cours.

Après son transfert, l’international béninois, a réagi sur son compte Twitter : « Nouvel arrêt pour le FC Sochaux Montbéliard. Hâte de découvrir Bonal et de débuter cette aventure avec vous. A Clermont foot, j’ai passé deux belles années et demie. De la Ligue 2 à la Ligue 1 malgré tout. Merci », a écrit l’Ecureuil béninois.

Josué SOSSOU

25 janvier 2023 par , ,