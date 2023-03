Jordan Adéoti s’exprime après avoir déclaré forfait

C’est donc confirmé. Le milieu de terrain des Guépards du Bénin, Jordan Adeoti ne sera pas à Kigali pour le match de la 4e journée entre le Rwanda et le Bénin.

La raison est simple, la date du mercredi 29 mars où se jouera la rencontre ne s’inscrit pas dans la journée FIFA. Et Adeoti sommé par son club ne pourra pas se rendre à Kigali.

Le joueur vient de confirmer la mauvaise nouvelle sur sa page Facebook :

« Bonjour à tous, c’est avec une immense déception que je dois annoncer que je ne serai pas du voyage au Rwanda.

En effet, suite aux différentes décisions de la Caf, qui a d’abord décidé de jouer le match retour à Cotonou en raisons des conditions d’accueil non homologuées par le Rwanda de notre équipe, a subitement vendredi changé de fusil d’épaule pour faire jouer le match à Kigali sur un terrain sans public.

Malheureusement le voyage étant aujourd’hui, le match a été décalé mercredi hors date FIFA laissant la possibilité aux clubs de nous rappeler. Depuis vendredi, nous attendions éventuellement un document de la FIFA étendant le fenêtre jusqu’à mercredi minuit.

Ce document n’étant pas arrivé avant le départ au Rwanda, il avait été décidé avec mon club que je ne décolle pour le Rwanda et rentre au plus tôt.

J’aurais pu attendre ce document au Rwanda mais ce n’est pas ce qui été convenu avec mon club et les instances.

Luttant pour le maintien avec un match important samedi prochain à Metz, je comprends la décision de mon club.

Aujourd’hui je suis juste triste et frustré de ne pas pouvoir défendre les couleurs de mon pays, je ne comprends comment un match prévu depuis des mois à une certaine date a pu se retrouver à finir à une date hors la période FIFA. J’ai conscience que les conséquences pour moi peuvent être importante et remettre en cause mon avenir en sélection.

Je peux juste dire que je me suis retrouvé bloqué dans une situation compliquée où j’ai subi des événements dont je ne maîtrisais rien.

On aurait aimé que cette journée soit organisée normalement sans mauvaise surprise. Ce n’est pas la première que notre équipe doit accepter de rejouer des matchs à des dates non prévues sans que cela soit de la faute de la fédération qui subie aussi les décisions.

Je serai toujours disponible pour la sélection, faire une can et disputer la prochaine coupe du monde font partis des immenses objectifs du reste de ma carrière, j’aime le drapeau plus que tout n’en doutez pas.

Quoiqu’il en soit, je serai toujours le premier supporter de la sélection, je souhaite à mes coéquipiers bon courage pour le match au Rwanda et rien d’autre que la victoire qui nous relancerait dans cette à la qualification.

En espérant les rejoindre en juin pour les aider à l’obtenir, et vous revoir en portant fièrement le maillot du Bénin.

Merci à tous pour votre compréhension », a-t-il écrit.

Coup dur pour Gernot Rohr qui paie un de ses tauliers. En plus de Adeoti, Sessi d’Alemida est dans le même pétrin.

J.S

