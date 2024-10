Jodel Dossou s’engage avec le Sporting Club de Toulon

Libre de tout contrat depuis des mois, Jordel Dossou a enfin trouvé un point de chute. L’international béninois s’est engagé avec le Sporting Club de Toulon en National 2 dans le championnat français.

"J’ai choisi Toulon car c’est un beau challenge, je veux les aider à monter en National ! Je cherchais un nouveau projet et Toulon me donne cette belle possibilité. Je connais le club car Mama Seibou, avec qui j’ai joué en sélection m’a parlé en bien du Sporting. C’est un grand club et je viens apporter toute mon expérience et ma détermination !", a déclaré Jordel Dossou comme premiers mots sous ses nouvelles couleurs.

